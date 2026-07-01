Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Bosna Sancak Derneği Kırklareli Şube Başkanı Recep Patron ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dernek başkanı Patron'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Patron ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



- Yeni itfaiye binası ve AFAD Lojistik Merkezinin proje çalışmaları tamamlandı



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni itfaiye binası ile AFAD Lojistik Merkezinin proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.



Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, Ankara temasları kapsamında AFAD Başkanlığı Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanı Güray Karakaya'yı ziyaret ettiğini belirtti.



Gerçekleştirilen ziyarette yatırımlardaki son durumun değerlendirildiğini ifade eden Bulut, kentin afetlere karşı hazırlık kapasitesinin bu projelerle daha da güçlendirileceğini vurguladı.



Proje onay sürecinin ardından ihale ve yapım aşamasına geçileceğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:



"Şehrimizin afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirecek bu önemli yatırımda, AFAD Başkanlığımız tarafından binalarımızın proje çalışmaları tamamlanmış durumda. Proje onay sürecinin ardından gerçekleştirilecek ihale ile birlikte yapım aşamasına geçilecek. Daire Başkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni itfaiye binamız ve AFAD Lojistik Merkezimiz, Kırklareli'mize çok yakışacak."



- Hasat sezonunda biçerdöver denetimleri sürüyor



Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, devam eden hasat sezonu kapsamında tarlalarda biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor.



Kent genelinde tarım arazilerinde devam eden hasat mesaisi ekipler tarafından yakından takip ediliyor.



Sahada görev alan teknik personel tarafından olası ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlerin ayar ve kontrolleri denetleniyor.



Ayrıca saha çalışmaları kapsamında ekipler, üreticilere doğru ve verimli hasat uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

