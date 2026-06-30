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        Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden T.A. ve E.D, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. tutuklandı, A.E, A.S.A. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfeği, çok sayıda fişek, çeşitli kesici ve delici aletler, senetler, para, altın ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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