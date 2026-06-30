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        Kırklareli'nde lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Pınarhisar ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Kırklareli'nde lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Pınarhisar ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

        İlçeye bağlı Kurudere köyünde, lavanta tarlaları ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, tarlalarda oluşturulan dekorlar önünde en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.

        Bu kapsamda, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) ile Lüleburgaz Fotoğrafçılar Kulübü (LFK) ortaklığında fotoğraf etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 20'ye yakın fotoğrafçı, gün batımında lavanta manzaralarını ve modelleri kadrajlarına yansıtarak bahçeyi adeta açık hava stüdyosuna çevirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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