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        Kırklareli'nde sigara denetimi yapıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelere sigara denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sigara denetimi yapıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelere sigara denetimi gerçekleştirdi.

        Denetime, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Toplum Sağlığı Merkezi Başkan vekili Batuhan Çetin ile denetim ekibi katıldı.

        Kaymakam Balaban ve beraberindeki ekip, 11 işletmeyi denetledi.

        Sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, sigara başta olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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