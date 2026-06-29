Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk hayatını kaybetti.
Yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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