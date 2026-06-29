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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk hayatını kaybetti.

        Yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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