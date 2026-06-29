Kırklareli'nde spor okulları ve engelsiz yaz spor okulları açıldı

Kırklareli'nde spor okulları ve engelsiz yaz spor okulları törenle açıldı.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporcular katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Turan, spor okulları ve engelsiz yaz spor okullarına önem verdiklerini belirtti.



Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini sağlıklı, verimli ve nitelikli faaliyetlerle değerlendirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen her yıl spor okulları açıldığını ifade eden Turan, sporun azim, disiplin ve özgüveni artırdığını söyledi.



Çocukların ve gençlerin sporla büyümesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve her alanda başarılı olmalarını son derece önemsediklerini dile getiren Turan, "İnanıyoruz ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor okullarımız yalnızca yaz döneminde gerçekleştirilecek sportif faaliyetlerden ibaret değildir. Buralar yeteneklerin keşfedildiği, öz güvenin güçlendiği, dostlukların kurulduğu, disiplinin öğrenildiği, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş güçlü nesillerin yetiştiği önemli eğitim yuvalarıdır." diye konuştu.



Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da törende konuşma yaptı.



Törende, halk oyunları ekibi, hokey, tekvando ve judo takımları gösterileri sunuldu.

