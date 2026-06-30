Kırklareli Valisi Turan, Depozito Yönetim Sistemi'ni inceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Depozito Yönetim Sistemi'ni inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Depozito Yönetim Sistemi'ni inceledi.
Vali Turan, Depozito İade Makinesi (DİM) hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sistemin vatandaşların çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir çevre anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sunacağını vurgulayan Turan, çevreyi korumanın gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Vali Turan, Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin, geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de katıldı.
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