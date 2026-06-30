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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'dan geçen ay 308,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan geçen ay 308,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 308 milyon 672 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Trakya'dan geçen ay 308,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 308 milyon 672 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bölgede en çok ihracat 276 milyon 663 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

        Kırklareli 22 milyon 66 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 943 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

        Bölgeden 251 milyon 245 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

        Tekirdağ'da en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörü, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

        Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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