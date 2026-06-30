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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Özel İdaresi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Özel İdaresi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

        Valilik makamında düzenlenen belge takdim programında, Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Sıfır Atık Belgesi"ni İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na takdim etti.

        Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de katıldı.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketinin çevrenin korunması ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Kırklareli İl Özel İdaresinin çevreye duyarlı kamu yönetimi anlayışının örnek bir göstergesi olduğunu ifade eden Turan, elde edilen bu başarıdan dolayı Kuşoğlu nezdinde emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

        - Kosovalı Öğretmenler Yeni Nesil Eğitim Semineri

        Kırklareli'nde, "Kosovalı Öğretmenler Yeni Nesil Eğitim Semineri" başladı.


        Kırklareli'nde, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kosovalı Öğretmenler Yeni Nesil Eğitim Semineri" başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa şehirlerinden 38 öğretmen ve eğitim yöneticisi kente geldi.

        Programda katılımcılara, yeni nesil eğitim yaklaşımlarına yönelik akademik konularda bilgi veriliyor.

        Kosovalı heyet, 3 Temmuz'a kadar sürecek program kapsamında Demirköy ve İğneada başta olmak üzere kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de ziyaret edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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