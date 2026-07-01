Kırklareli Valisi Turan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Turan, mesajında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılının büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözünü hatırlatan Turan, bu ifadenin denizlere yüklenen stratejik vizyonun ve geleceğe bırakılan güçlü mirasın en anlamlı göstergesi olduğunu kaydetti.



Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünün ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:



"Türkiye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta ve denizcilikte gücünü her geçen gün artırmaktadır. Bu anlamlı günde, denizlerimizdeki egemenlik hakkımızın simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını kutluyor, aziz deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyorum. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun."

