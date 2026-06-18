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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Vali Turan, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile bir araya geldi.

        Eskitürk ve jandarma personeliyle görüşen Turan, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Turan, jandarma teşkilatının Türkiye'nin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.



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