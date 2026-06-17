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        Siber güvenlik uzmanından akıllı ev cihazları uyarı

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Ali Aydın, akıllı süpürgelerin hacklenmesiyle evdeki tüm cihazlara erişilebileceğini ve banka hesaplarının boşaltılabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Siber güvenlik uzmanından akıllı ev cihazları uyarı

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Ali Aydın, akıllı süpürgelerin hacklenmesiyle evdeki tüm cihazlara erişilebileceğini ve banka hesaplarının boşaltılabileceğini söyledi.

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Siber Güvenlik ve Sosyal Mühendislik Atakları Konferansı, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Konferansta konuşan Aydın, teknolojinin hayatı kolaylaştırırken beraberinde çeşitli siber riskleri de getirdiğini belirtti.

        İnternete bağlı her akıllı cihazın bir siber güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden Aydın, evlerde kullanılan akıllı süpürgelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Akıllı süpürgelerin bir bilgisayar ağına bağlı çalıştığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu bir bilgisayar ağına bağlı ve o ağa bilgisayar, telefon gibi cihazlar bağlı. Burada kişisel haberleşme programlarını kullandığımız gibi artık bireysel anlamda bankacılık işlemleri de yapıyoruz. Evdeki akıllı süpürgenin hacklenmesiyle beraber tüm cihazlara erişilebilir, hesaplar boşaltılabilir. Hatta sizin üzerinizden bir botun parçası haline getirip saldırı alanına geçirilebildiği bir ortamdan bahsediyoruz."

        Siber güvenlikte en kıymetli varlığın veri olduğunu vurgulayan Aydın, herkesin bilgiye ve veriye erişmeye çalıştığını söyledi.

        Güçlü şifreleme algoritmalarının tek başına yeterli olmadığını belirten Aydın, verinin gizliliğinin yanı sıra bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin de korunması gerektiğini ifade etti.

        Aydın, 2016 yılında ABD’de internete bağlı kameralar üzerinden gerçekleştirilen Mirai saldırısını örnek göstererek, varsayılan kullanıcı adı ve şifrelerle kullanılan cihazların ciddi güvenlik açıkları oluşturduğunu kaydetti.

        Parola güvenliğinin önemine değinen Aydın, zayıf şifrelerin siber saldırılarda en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirterek, güçlü parola politikalarının uygulanması gerektiğini söyledi.

        Sosyal mühendislik saldırılarında insan faktörünün en zayıf halka olduğuna dikkati çeken Aydın, telefon dolandırıcılığı olaylarında da insanların zaaflarından yararlanılarak ikna yöntemiyle hareket edildiğini anlattı.


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