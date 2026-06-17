Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

        Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendiriyor.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde gerçekleştirilen programlarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve devlet desteklemeleri hakkında bilgi veriliyor.

        Sahada üreticilerle bir araya gelen ekipler, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy gezerek yürüttükleri bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

        Üreticilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Karaca, "Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerimizi yeni uygulamalar ile desteklemeler hakkında doğru bilgilendirmek amacıyla saha çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Tarımın her kademesinde üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali açıldı
        Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali açıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski'de köylere 16 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı
        Babaeski'de köylere 16 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı
        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer
        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer
        Trakya barajlarındaki doluluk, etkili yağışlarla 6 ayda iki katına yaklaştı
        Trakya barajlarındaki doluluk, etkili yağışlarla 6 ayda iki katına yaklaştı