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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali açıldı

        Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali açıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali açıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen programa, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşat Özveren, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem katıldı.

        Turan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılının güçlü eğitim anlayışı, bilimsel üretim kapasitesi ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yükseldiğini söyledi.

        KAAN'dan KIZILELMA'ya, Bayraktar TB2'den AKINCI'ya, TCG Anadolu'dan TÜRKSAT uydularına uzanan yerli ve milli başarıların arkasında araştıran, sorgulayan ve üreten gençlerin bulunduğunu vurgulayan Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile yetişen nesillerin yalnızca bilgiyi tüketen değil; bilgiyi üreten, teknoloji geliştiren ve geleceğe yön veren bireyler olarak ülkenin en büyük gücü olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından festival kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Turan, bilimsel düşünceyi çevre bilinci, yenilikçilik ve üretim kültürüyle buluşturan çalışmaların Türkiye'nin aydınlık yarınlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.



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