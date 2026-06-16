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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa


        KIRKLARELİ-Vize'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı yapıldı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, Namık Kemal Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan sosyal risk haritasına ilişkin sunum yapıldı.

        Toplantıda, riskli hanelerin tespiti, müdahalenin etkili bir şekilde planlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

        - Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü

        Kofçaz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Metehan Kılıç, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Seda Ünlü'yü ziyarette bulundu.

        Kaymakam Ünlü, ziyarette, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

        Özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren jandarma teşkilatına teşekkür eden Ünlü, görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

        - İlaçlama çalışması

        Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

        Ekipler, larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yatakları ilaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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