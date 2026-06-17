Kırklareli'nde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi
Kırklareli'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.
Kırklareli'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla İstasyon Caddesi'nde stant kuruldu.
Standa gelen vatandaşlara, görevli fizyoterapistler tarafından denge ölçümü, el dinamometresi ile kavrama ve otur-kalk testleri uygulandı.
Testlerin ardından sağlık personeli tarafından değerlendirmeleri yapılan vatandaşlar, fiziksel durumlarına göre gerekli yönlendirmeler yapılarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında bilgilendirildi.
Bireyleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi amaçlayan saha çalışmalarının kent genelinde 10 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.
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