Kırklareli Valisi Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan sporcuyu tebrik etti

Çelikkanat'ın başarısından gurur duyduklarını belirten Turan, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırarak ülkemizi ve Kırklareli'mizi gururlandıran sporcumuzu, yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.