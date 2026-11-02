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        Kırklareli Valisi Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan sporcuyu tebrik etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan sporcuyu tebrik etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

        Vali Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz madalya kazanan Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çelikkanat'ı kutladı.

        Çelikkanat'ın başarısından gurur duyduklarını belirten Turan, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırarak ülkemizi ve Kırklareli'mizi gururlandıran sporcumuzu, yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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