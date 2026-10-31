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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Kırklareli'nde konuştu:

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Kırklareli'nde konuştu:

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü ocakları Türk gençliğini tehlikelerden korumak ve geleceğe hazırlamak için her alanda çalışmalarını ve faaliyetlerini güçlü bir şekilde devam ettirmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Kırklareli'nde konuştu:

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü ocakları Türk gençliğini tehlikelerden korumak ve geleceğe hazırlamak için her alanda çalışmalarını ve faaliyetlerini güçlü bir şekilde devam ettirmektedir." dedi.

        Yıldırım, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türk töresini, İslam ahlakını ve çağın ilmini rehber edinen ülkü ocaklarının, Türk gençliğine vatan sevgisini, tarih şuurunu ve milli duruşu aşılamayı gaye edindiğini söyledi.

        Ülkü ocaklarının bir medeniyet ocağı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü emanetçisidir. Yüzyıllar önce Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ocağında yanan kutsal ateş, bugün aynı inançla ülkü ocaklarında yanmaya devam etmektedir. Ülkü ocakları Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine, ailesine faydalı bir şekilde yetişebilmeleri için çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettirmektedir." diye konuştu.

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        Yıldırım, ülkü ocaklarının Türk gençliğinin ortak çatısı olduğunu vurguladı.

        Hiçbir genci yalnız bırakmadıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Ülkü ocakları bir duvar değil, bir köprüdür. Gençlerimizi karanlıktan aydınlığa, ümitsizlikten dirilişe taşıyan bir köprüdür, bir medeniyet meşalesidir. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ifade ettiği gibi, biz Selçuklu kartalı gibi ufku geniş bir Türk gençliği istiyoruz. Bir yönüyle köklerine bakacak, tarihini, töresini, inancını bilecek. Bir yönüyle dünyayı okuyacak, bilimi, teknolojiyi, yapay zekayı, üretimi takip edecek. Ne geçmişinden kopacak, ne şehitlerimizi unutacak, ne de çağın gerisinde kalacak. Böyle bir gençlik yetiştirmek için çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi her alanda sürdürüyoruz."

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        - "Ülkü ocakları aynı zamanda bir koruma kalkanıdır"

        Yıldırım, gençleri tehlikelerden korumak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

        Gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getiren Yıldırım, "Ülkü ocakları sadece bir eğitim kurumu değildir, Ülkü ocakları aynı zamanda bir koruma kalkanıdır. Bugün gençlerimizi bekleyen birçok tehlike var. Gençlerimizi uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla, dijital bağımlılıklarla, yabancı ideolojilerle ve her türlü ahlaksızlıkla tehdit ediyorlar. Bir gencimizi bunlara teslim etmek demek, bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. Ne yazık ki hedefi olmayan, amacı olmayan, ait olduğu yeri bulamayan gençlerimizi kolay bir şekilde tesir altına alıyorlar. Ülkü ocakları Türk gençliğini tehlikelerden korumak ve geleceğe hazırlamak için her alanda çalışmalarını ve faaliyetlerini güçlü bir şekilde devam ettirmektedir." şeklinde konuştu.

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        Yıldırım, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ülkü ocaklarından birçok bilim insanı, sporcu, sanatçının yetiştiğine değinen Yıldırım, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılında dünyada söz sahibi olan ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak 'Ben de varım' diyebilmiştir. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin iradesiyle kurulan Cumhur İttifakı hem Cumhuriyetimizi hem de Türk gençliğini geleceğe taşıyacaktır. Cumhuriyeti kurmak büyük bir zaferdi ama onu koruyacak ve geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirmek önemliydi. İşte ülkü ocaklarımız bu görevi ifa etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Programda, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ile Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından dua edilerek binanın açılış kurdelesi kesildi.

        Yıldırım, ardından Atatürk Spor Salonu'nda "Serhat Boylarından Turan'a Gençlik Şöleni" konserine katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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