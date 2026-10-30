Kırklareli'nde su verimliliği eğitimleri devam ediyor

Etkinlikte ayrıca gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve sağlıklı beslenme ilkeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, çocuklarda erken yaşta su bilinci oluşturulması amacıyla su tasarrufunun önemi ve verimli su kullanımı anlatıldı.

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