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        Uluslararası Balkan Üniversitesi heyeti, KLÜ Rektörü Ak'ı ziyaret etti

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Uluslararası Balkan Üniversitesi heyetini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Uluslararası Balkan Üniversitesi heyeti, KLÜ Rektörü Ak'ı ziyaret etti

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Uluslararası Balkan Üniversitesi heyetini makamında kabul etti.

        Ak, ziyarette, Uluslararası Balkan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Liza Alili Sulejmani, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Igbale Fetishi, Öğretim Görevlisi Özkan Baki ve Kuzey Makedonya Mother Teresa Üniversitesinden Prof. Elissabeta Ollogu ile bir araya geldi.

        Ziyarette KLÜ ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik işbirliği olanakları, ortak bilimsel çalışmalar ve iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek çalışmalar görüşüldü.

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        Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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