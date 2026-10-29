Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Lüleburgaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Lüleburgaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

        Hava muhalefeti dolayısıyla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyelerinin salondaki vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Işık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve millet egemenliğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Işık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        "Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, bu topraklar üzerinde bağımsız ve ayrılmaz bir bütün olarak ilelebet var olacağımızı bütün dünyaya ilandır. Ezelden de hür yaşamış Türk milletinin esaret ve dayatmalara boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihî bir kazanımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir'. Irk, din, dil farkı gözetmeksizin her bir vatandaşımızı aynı haklar etrafında birleştiren, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden en değerli mirasımızdır."

        Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Hac için Almanya'dan yürüyerek yola çıkan Umar 88 günde Kırklareli'ye ulaşt...
        Hac için Almanya'dan yürüyerek yola çıkan Umar 88 günde Kırklareli'ye ulaşt...
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler...
        Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler...
        Vize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Vize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        İnme vakalarında "çarpıntı ataklarına" dikkat edilmeli
        İnme vakalarında "çarpıntı ataklarına" dikkat edilmeli