Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında düzenlenen "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitimde, sağlıklı ilişkilerin esasları, karşılıklı saygı ve güvenli ilişki kurmanın önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından Lüleburgaz Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.