Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Bulut, nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla Emniyet Müdürü Çakır, Başsavcı Vekili Saçlı ve Müftü Işıldar'a teşekkür etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.