Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ve Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, şehirde yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Bulut, nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla Emniyet Müdürü Çakır, Başsavcı Vekili Saçlı ve Müftü Işıldar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi
        Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi
        Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Kök'ü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Kök'ü ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Eşini tabanca ile öldürüp, intihara kalkıştı
        Eşini tabanca ile öldürüp, intihara kalkıştı
        Vize'de eş cinayeti: Eşini vurup intihara kalkıştı
        Vize'de eş cinayeti: Eşini vurup intihara kalkıştı