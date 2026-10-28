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        Eşini tabanca ile öldürüp, intihara kalkıştı

        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde S.A., tartıştığı eşi A.A.'yı (23) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan S.A., hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Eşini tabanca ile öldürüp, intihara kalkıştı

        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde S.A., tartıştığı eşi A.A.'yı (23) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan S.A., hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Vize ilçesi Devlet Mahallesi Baytar Sokak’ta meydana geldi. S.A. ile eşi A.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada S.A., tabanca ile önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan S.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Çiftin 11 aylık kızları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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