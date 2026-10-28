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        Trakya'dan geçen ay 343,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 343 milyon 934 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Trakya'dan geçen ay 343,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 343 milyon 934 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, eylül ayında Trakya bölgesinde en çok ihracat 314 milyon 710 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı. Kırklareli'nden 18 milyon 80 bin dolar, Edirne'den ise 11 milyon 144 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Bölgeden 236 milyon 770 bin dolarlık ithalat yapıldı.

        Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründen, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen yapıldı.

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        Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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