Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bulut, mesajında Türk milletinin bağımsızlık iradesi ve sarsılmaz birlik ruhunun en büyük eseri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Bulut, mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet, özgürce yürüyebildiğimiz bu sokaklarda, bu caddelerde korkmadan kurduğumuz hayallerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözündeki o sarsılmaz inançla… Kırklareli'mizin siz güzel insanlarıyla, kıymetli hemşehrilerimle birlikte, bu şanlı mirası aynı gurur ve aynı aşkla geleceğe taşımaktan onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."
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