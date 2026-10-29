Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Kök'ü ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Behzat Kök'ü evinde ziyaret etti.

Turan, ziyarette gazi Kök ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği uğruna fedakarlık gösteren gaziler ile şehit ailelerinin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da yer aldı.