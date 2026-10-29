Erken evrede fark edilen meme kanserini yendi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde erken evrede teşhis edilen meme kanserini tedaviyle yenmeyi başaran 63 yaşındaki Narin İnanç, yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

İki çocuk annesi İnanç, kendi kendine yaptığı kontrollerde kitle fark edince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İnanç'a hastanede kanser teşhisi konuldu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Fatma Akdağ ile tedavi sürecine başlayan İnanç, kısa sürede kanser hastalığını yendi.

İnanç, AA muhabirine, hastalığa yakalandığını öğrendiğinde hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyledi.

Kanser teşhisini ilk öğrendiğinde hastalığı zihnen reddettiğini ve yenmeye kararlı bir şekilde yola çıktığını ifade eden İnanç, erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.

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İnanç, "Yanımda küçük oğlum oturuyordu ama o an ne ağladım ne de olumsuz bir şey hissettim. 'Kansersin' dedi doktor bey. Ben de 'kanser ne ki sanki', 'kanser önemli bir şey değil, ben yenerim' dedim. Doktorum 'tamam, yenmeye başladın sen' dedi. Daha halen kabullenmedim. Bir an olsun 'kanserim' diye hissetmedim." ifadelerini kullandı.

- "İnsan kanseri kabullenirse yenilir"

Ailesinin de desteğiyle zorlu dönemi atlattığını vurgulayan İnanç, kemoterapi sürecinde saçlarının döküldüğünü ancak hiçbir zaman bunu dert etmediğini aktardı.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Saçlarımın döküldüğünü görmek istemedim. Gittim kestirdim, sıfıra vurdurdum. Oğlum benimle dalga geçiyordu, 'Keltoş anne' diye. Ama çok mutlu oluyordum. Gelip söylemediği zaman bile 'söyle' diyordum. Söylüyordu o da. Ben saçımla, kaşımla, bıyığımla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan sağlığım. Yaşamak, çocuklarımla beraber yaşayıp bugünleri görmek. Torunlarımın hayatını, güzel günlerini görmek benim için daha önemli."

İnanç, tedavi sürecinin ardından hayatının ikinci baharını yaşadığını kaydetti.

Hayata neşeyle baktığını aktaran İnanç, "İnsan kanseri kabullenirse yenilir. Ben kabullenmedim, yendim. Herkese tavsiye ediyorum, kabullenmesinler." dedi.

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Erken teşhisin önemine işaret eden İnanç, hiçbir ağrısı olmadığı halde tarama yaptırdığını ve hastalığını erken evrede öğrendiğini anlattı.

İnanç, "Kanser yenilmeyecek bir hastalık değil, grip gibi aynı. Yeter ki kendilerine güvensinler, doktorlarına güvensinler, tedavilerini hiçbir zaman geciktirmesinler. Doktora güvenmek çok önemli. Ben doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Hastamız şu an tamamen sağlığına kavuştu"

Dr. Fatma Akdağ ise erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendilerine muayene yapmalarını ve yılda bir kez doktor kontrolünden geçmelerini tavsiye eden Akdağ, 40 yaşından sonra ise 2 yılda bir mamografi taraması önerdiklerini belirtti.

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Hastası Narin İnanç'ın da fark ettiği kitle üzerine kendilerine başvurduğunu aktaran Akdağ, "Biyopsinin ardından operasyon öncesi tedavilerini tamamladık ve cerrahi müdahale sonrası tam yanıt aldık. Hastamız şu an tamamen sağlığına kavuştu." dedi.