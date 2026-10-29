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        Vize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Vize ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Vize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Vize ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

        Kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Törene Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan, Belediye Başkanı Ercan Özalp, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Balaban, Garnizon Komutanı Yıldızhan ve Belediye Başkanı Özalp vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Balaban, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne erişmenin gururunu ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

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        Milletin bağımsızlık azmini ve hür yaşama iradesini taçlandıran bu büyük günün sevincini paylaştıklarını ifade eden Balaban, şunları kaydetti:

        "Bir asrı geride bırakan Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz, nice güçlüklerle karşılaşmış, nice çetin imtihanlardan geçmiştir. Tarihin en müşkül zamanlarında dahi istiklalinden taviz vermeyen bu yüksek irade, bugün de en büyük kuvvet kaynağımızdır. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve memleketimizin selameti hepimizin müşterek mesuliyetidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda gösterilen fedakarlıkları daima hatırda tutmak tarihimize ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız vefa borcunun icabıdır."

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        Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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