Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde ise sabah çisenti şeklinde etkili olan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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