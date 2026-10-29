Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde ise sabah çisenti şeklinde etkili olan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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