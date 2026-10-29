Kırklareli'de kamyon şarampole devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Demirköy ilçesinde meydana geldi. Süleyman E.’nin kontrolünü yitirdiği 39 AT 394 plakalı kamyon, şarampoldeki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Berk Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Süleyman E., ambulans ile Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

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