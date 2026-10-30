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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü GES ile karşılanacak

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü GES ile karşılanacak

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile karşılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü GES ile karşılanacak

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının yüzde 21,53'ü kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile karşılanacak.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Binalarında Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin açık otopark alanına GES kurulacağını bildirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje ile hastanenin kendi elektriğini üreten çevre dostu bir tesise dönüştürüleceğini belirten Cerit, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı hayata geçirdiklerini vurguladı.

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        Cerit, iklim değişikliğiyle mücadelede sağlık tesislerinin aktif rol üstlendiğini ifade ederek, enerjisini güneşten alan tesislerle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Projenin yaklaşık 44,8 milyon lira değerinde olduğunu aktaran Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Lüleburgaz Devlet Hastanemizin açık otopark alanına kurulacak 1800 güneş paneli sayesinde hastanemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 21,53'ü güneş enerjisinden karşılanacak. Yaklaşık 44,8 milyon lira değerindeki bu yenilenebilir enerji yatırımıyla yalnızca elektrik üretmeyi değil, enerji maliyetlerini azaltmayı, kamu kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbon ayak izimizi küçültmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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