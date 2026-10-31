Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 167 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram uyuşturucu ham maddesi, bir miktar uyuşturucu madde imalatında kullanılan sıvı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 480 lira ele geçirildi.

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