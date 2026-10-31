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        Kırklareli Valisi Turan'dan mahalle muhtarı Kocabalta'ya ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdal Kocabalta'yı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan mahalle muhtarı Kocabalta'ya ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdal Kocabalta'yı evinde ziyaret etti.

        Kocabalta ve ailesiyle sohbet eden Vali Turan, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

        Vali Turan, mahalle sakinlerinin talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

        Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Turan, "Mahallelerimizin huzuru, refahı ve vatandaşlarımızın mutluluğu için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dinlemek, çözüm üretmek ve her daim vatandaşlarımızla gönül gönüle olmak bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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        Ziyarette, Vali Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da bulundu.

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