Kırklareli'nden kısa kısa

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 2 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Haftalık olarak sürdürülen denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları incelenerek elde edilen veriler düzenli olarak sisteme aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı.

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