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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı.

        Haftalık olarak sürdürülen denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları incelenerek elde edilen veriler düzenli olarak sisteme aktarıldı.

        - Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi başvuruları başlayacak

        Kırklareli'nde 2026 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesi başvurularının 2 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 2 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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