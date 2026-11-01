Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit polis memuru Nefise Özsoy'un eşi gazi Cumhur Özsoy'u​​​​​​​ ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit polis memuru Nefise Özsoy'un eşi gazi Cumhur Özsoy'u​​​​​​​ ziyaret etti.

        Gazi Özsoy ve ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, devletin ve milletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

        Şehit aileleri ve gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu ifade eden Turan, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bu milletin kalbinde her zaman en müstesna yerde yaşayacaktır. Onların geride bıraktıkları mukaddes emanetleri bizim baş tacımızdır." dedi.

        Ziyarette, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emel Uzcan Derin de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, TEİAŞ heyetini kabul etti
        Kırklareli Valisi Turan, TEİAŞ heyetini kabul etti
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Kırklareli'nde...
        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Kırklareli'nde...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Kızılay Haftası mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Kızılay Haftası mesajı