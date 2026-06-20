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        Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü

        Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü

        Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

        Halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kentin farklı noktalarında açan ayçiçekleri, özellikle Kırklareli-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlara eşsiz manzaralar sunuyor.

        Ayçiçeği tarlalarında yürüyüş yapan ve fotoğraf çektiren vatandaşlar, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bu anları ölümsüzleştiriyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının kent turizmine ve doğaseverlere etkileyici güzellikler sunduğunu söyledi.

        Ayçiçeği tarlalarının Trakya'ya ayrı bir renk kattığını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

        "Ayçiçeklerinin açmasıyla Kırklareli adeta sarıya büründü. Istranca Dağları'nın yeşili ile ayçiçeklerinin sarısı muazzam bir kontrast oluşturuyor. Bu dönemde kentimiz hem yerli hem de yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarının akınına uğruyor. Herkesi Trakya'nın bu doğal güzelliğini, bu sarı gelinliği yerinde görmeye davet ediyoruz."









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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