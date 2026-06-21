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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da altyapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da altyapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme, 8 Kasım Mahallesi'nde de yol yapım çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kentte altyapı ve yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gerenli, çalışmaların program kapsamında devam ettiğini belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 22 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Topçular, Yukarıkanara, Tastepe, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tatlıpınar, Terzidere, kent merkezinin Dokuzhöyük, Karahamza, Dolhan, Yoğuntaş, Çayırlı, Çeşmeköy, Kayalı köylerine 22 Haziran Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Kesintiler, Kofçaz ilçesine bağlı köylerde 09.00-18.00, kent merkezine bağlı köylerde ise 09.00-17.00 saatlerine uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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