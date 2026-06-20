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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Semerci katıldı.

        Ziyarette Can, Vali Turan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Kırklarelispor forması takdim etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'a yeni sezonda başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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