Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde, engelli bireylere yönelik piknik programı gerçekleştirildi.



Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesince Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında Lüleburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan engelliler katıldı.



Piknikte keyifli vakit geçiren engelliler, sosyal bağlarını güçlendirme, yeni arkadaşlıklar kurma ve toplumsal yaşama aktif katılım sağlama imkanı buldu.



- İlkokullar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi



Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen İlkokullar Arası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuvada öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül törenine katılan Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, turnuvada dereceye giren başarılı sporculara madalyalarını verdi.



Demirci, müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, derece elde eden sporculara başarılarının devamını diledi.

