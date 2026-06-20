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        Trakya'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Trakya'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.


        Edirne'de öğrenciler, erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi.

        Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına alındı.

        Aileler de sınav öncesinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken, okul çevresinde yoğunluk oluştu.

        Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi girişinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce öğrencilere su ikramında bulunuldu.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, öğrenci ve velilerle sohbet ederek, öğrencilere başarı diledi.

        Kırklareli'nde sınava girecek öğrenciler, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsüne geldi.

        Öğrenciler görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına geçti. Veliler ise kampüs çevresinde çocuklarını bekledi.

        Tekirdağ'da da öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alınırken, aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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