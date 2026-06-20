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        Oğlunun teşvikiyle başladığı üniversiteden 48 yaşında mezun oldu

        ÖZGÜN TİRAN - Doktor oğlunun teşvikiyle üniversite eğitimine başlayan 48 yaşındaki Fatma Beylikçi, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümünden mezun olmanın heyecanını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Oğlunun teşvikiyle başladığı üniversiteden 48 yaşında mezun oldu

        ÖZGÜN TİRAN - Doktor oğlunun teşvikiyle üniversite eğitimine başlayan 48 yaşındaki Fatma Beylikçi, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümünden mezun olmanın heyecanını yaşıyor.

        Pınarhisar ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Beylikçi, aşçılık mesleğine olan ilgisini eğitimle destelemek istedi.

        Doktor oğlunun teşvikiyle 2 yıl önce Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümüne kayıt yaptıran Beylikçi, gençlerle aynı sırada eğitim gördü.

        Kırklareli Üniversitesince Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende kep atan Beylikçi, mezun olmanın gururunu yaşadı.

        Beylikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerle aynı sırada eğitim görmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

        Okula giderken bir çocuk kadar sevinçli olduğunu dile getiren Beylikçi, okumanın yaşının olmadığını vurguladı.

        Üniversite sıralarına dönme kararında en büyük desteği oğlundan gördüğünü belirten Beylikçi, "Üniversiteye yazılmam konusunda beni daha çok oğlum teşvik etti. Oğlum doktor, kızım ise yazılım mühendisi. Oğlum bana sürekli, 'Anne yapabilirsin, yapılamayacak bir şey yok' diyerek destek oldu ve bu yola girmemi sağladı." ifadelerini kullandı.

        Beylikçi, eğitim sürecinde sınıfındaki gençlerle çok iyi anlaştığını ve unutulmaz anılar biriktirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Gençler çok harikalar, onlarla birlikte olmak çok güzeldi. Hepsi çok saygılılardı ve eğitim hayatım boyunca beni çok mutlu ettiler. Aslında çalışınca olmayacak bir şey yok. Gayret edince oluyor, başarılamayacak diye bir şey yok. Bence isteyen herkes bunu başarabilir."



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