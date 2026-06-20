Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde, Şaban Öğünç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Yıl Sonu Resim ve Anadolu Mektebi Sergisi açıldı.



Şaban Öğünç Ortaokulunda, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Törene katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sibel Doğan ve Hilmi Çınar, açılışın ardından sergiyi gezerek öğrencilerin görsel sanatlar alanındaki çalışmalarını ve Anadolu Mektebi kapsamında hazırlanan eserlerini inceledi.



Öğrencilerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan serginin, bir süre daha ziyarete açık olacağı bildirildi.



- Haşere ve sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor



Lüleburgaz ilçesinde, sivrisinek ve diğer zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.



Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonu ve haşerelerle mücadele amacıyla ilçe genelindeki cadde ile sokaklarda ilaçlama çalışması yürütüyor.



Belirlenen program dahilinde her akşam mahallelerde görev alan ekipler, ULV (Ultra Düşük Hacimli) yöntemiyle sinek ve benzeri zararlılara karşı önlem alıyor.



Ekipler ayrıca, kent genelindeki parklar, kanal çevreleri, ağaçlık bölgeler, yeşil alanlar ve mazgallar başta olmak üzere birçok noktada larva ile uçkun ilaçlamalarını aralıksız sürdürüyor.



- Alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor



Lüleburgaz'da altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.



Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, kanalizasyon hattı yenilenen 8 Kasım Mahallesi Çelik Sokak'ta 2 bin 500 metrekarelik alanda yol ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriliyor.



Öte yandan, Kocasinan Mahallesi'nde başlatılan altyapı projesinin ikinci etabına geçildi.



Ekipler, Stad Caddesi ve Küçük Sokak'ta tamamlanan kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından Acı Çeşme ve Çakmak sokaklarında altyapı çalışmalarına başladı.



Altyapısı yenilenen bölgelerde hızla yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılacağı bildirildi.

