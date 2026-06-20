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        Kırklareli'nde çocuklar için "dijital detoks" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, çocukların teknolojiden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla hobi bahçesinde "dijital detoks" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çocuklar için "dijital detoks" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, çocukların teknolojiden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla hobi bahçesinde "dijital detoks" etkinliği gerçekleştirildi.

        Müdürlüğün bahçesinde yer alan hobi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, ıhlamur ağaçlarından çiçek topladı ve bahçede yetişen meyvelerin hasadını yaptı.

        "Ekranlardan Uzak, Doğaya Yakın" temasıyla düzenlenen organizasyon, günlük yaşamın yoğunluğu ile ekran alışkanlıklarından uzaklaşmak isteyen çocuklar için bir "dijital detoks" imkanı sundu.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğe katılan çocukların doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Çocukların toprağa dokunarak doğayı gözlemlediklerini ve bu süreçte telefon ile teknolojiden tamamen uzak kaldıklarını anlatan Özbaş, etkinlik sayesinde çocukların iletişim, paylaşma, sorumluluk alma ve ekip olma becerilerinin de güçlendiğini kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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