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        Kırklareli Valisi Turan'dan Babalar Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan Babalar Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında, babaların aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi yaşamsal vazgeçilmezliği olan değerleri kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlendiğini belirtti.

        Babaların aile kurumunun temel direği olarak görüldüğünü ifade eden Turan, babaların aile içerisinde üstlendiği görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirdiğini kaydetti.

        Babaların yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız vererek ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp hayatın her anında varlıklarıyla onurlandırdığını aktaran Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Babalarımız, çocuklarının geleceğini güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. Aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu addeden, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Çocuklarının başarısı onların sevinci, üzüntüsü ise kederleridir.

        Varlıklarıyla bizlere daima güç veren, tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren babalarımız, karşılaşacağımız her türlü zorlukta, gölgesine sığınabileceğimiz ulu birer çınar gibidir. Bizler, sadece bu anlamlı günde değil, inancımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, babalarımıza hürmette kusur etmeden daima gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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