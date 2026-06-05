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        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ceza infaz personelinin adalet hizmetlerinin etkin, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Kamu düzeninin korunması ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde özveriyle çalışan tüm personelin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Turan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda insan odaklı ve rehabilitasyonu esas alan infaz anlayışının önemini vurguladı.

        Vali Turan, adalet hizmetlerinin yürütülmesinde emeği bulunan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı yöneticilerine ve personeline teşekkür ederek, çalışanların Ceza İnfaz Personeli Günü'nü tebrik etti.

        Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ise Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kutlu olmasını diledi.

        İnfaz koruma memurlarının adalet sisteminin en temel halkalarından biri olduğunu ifade eden Saçlı, personelin bu zorlu ve onurlu görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

        Program, kentte düzenlenen spor müsabakalarında başarılı olan ceza infaz personeline başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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