Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.