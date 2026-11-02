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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu

        Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu

        Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu

        Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.

        Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 210 buzağı telef oldu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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