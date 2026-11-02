Kırklareli'nde çiftlik yangınında 210 buzağı telef oldu
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.
Giriş: 02.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 210 buzağı telef oldu.
Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 210 buzağı telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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