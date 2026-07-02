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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Hamitabat köyü Kocagöl mevkisinde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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