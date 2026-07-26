Kırklareli'nde dron eğitimi düzenlendi

Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen dron eğitimi tamamlandı.



Eğitim kapsamında katılımcılara teorik ve teknik bilgilerin yanı sıra gözlem, üretim ve uygulamalı uçuş deneyimi kazandırıldı.



Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı İbrahim Yücepur, yaptığı açıklamada, gençlerin teknolojiye olan ilgisini desteklemek ve onlara yeni beceriler kazandırmak amacıyla bu eğitimi organize ettiklerini belirtti.



Yücepur, gençlerin teknolojik gelişimine katkı sunmaya ve onları geleceğe hazırlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

