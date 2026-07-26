Kırklareli'nde dron eğitimi düzenlendi
Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen dron eğitimi tamamlandı.
Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen dron eğitimi tamamlandı.
Eğitim kapsamında katılımcılara teorik ve teknik bilgilerin yanı sıra gözlem, üretim ve uygulamalı uçuş deneyimi kazandırıldı.
Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı İbrahim Yücepur, yaptığı açıklamada, gençlerin teknolojiye olan ilgisini desteklemek ve onlara yeni beceriler kazandırmak amacıyla bu eğitimi organize ettiklerini belirtti.
Yücepur, gençlerin teknolojik gelişimine katkı sunmaya ve onları geleceğe hazırlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.