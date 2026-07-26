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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 116'ncı kez kurulacak

        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 116'ncı kez kurulacak

        Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı bu yıl ziyaretçilerini 10-13 Eylül'de ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 116'ncı kez kurulacak

        Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı bu yıl ziyaretçilerini 10-13 Eylül'de ağırlayacak.

        Panayır, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncı kez kurulacak.

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, köklü panayırın Trakya'nın yaşayan kültür miraslarından biri olduğunu söyledi.

        Hazırlıkların ilçe genelinde titizlikle sürdürüldüğünü belirten Hoşgör, asırlık geleneği geleceğe taşımak için her yıl aynı heyecanla çalıştıklarını vurguladı.

        Pavli Panayırı'nın bölge ekonomisi için de büyük bir güç olduğuna dikkati çeken Hoşgör, "Panayırımız sadece Pehlivanköy'ün değil, tüm Trakya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizin buluşma noktasıdır. Burada hem asırlık bir kültürü yaşatıyor hem de yerel üreticimiz ile esnafımızın ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz." dedi.

        Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.

        - Pavli Panayırı

        Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

        Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

        Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

        Roman vatandaşlar ise kendilerine has müzik ve danslarıyla panayırın eğlencesine katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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